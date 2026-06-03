Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Челябинская область на проходящем Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Алексей Текслер.

Источник: РИА Новости

«В этом году у нас обширная программа работы на форуме. Планируется, что будет около 40 деловых встреч. Рассчитываем подписать инвестиционные соглашения на порядка более 50 миллиардов рублей. Исходим из того, что интерес к Челябинской области, развитию нашего региона, бизнесу достаточно большой», — сказал Текслер.

Он отметил, что Челябинская область — регион промышленный, есть соответствующая инфраструктура, плюс особая экономическая зона, где есть возможности и куда «инвесторов активно зазываем, показываем нашим предприятиям».

Кроме того, сказал губернатор, традиционно будут встречи по продвижению бизнеса. «У нас серьезные компетенции в нефтегазовой сфере. Будем подписывать соглашения, дорожные карты с нефтегазовыми компаниями для того, чтобы приобретали машины, оборудование в Челябинской области», — пояснил он.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, ожидается подписание соглашений с «УралАЗ», «Модерн Гласс», компаниями «Сигма» и Ситно«, а также с госкорпорацией “Росатом”, подписание “дорожной карты” с АО “Зарубежнефть”. По итогам реализации соглашений будут созданы более тысячи рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.