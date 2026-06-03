Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей

«В этом году у нас обширная программа работы на форуме. Планируется, что будет около 40 деловых встреч. Рассчитываем подписать инвестиционные соглашения на порядка более 50 миллиардов рублей. Исходим из того, что интерес к Челябинской области, развитию нашего региона, бизнесу достаточно большой», — сказал Текслер.