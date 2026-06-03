Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей

«В этом году у нас обширная программа работы на форуме. Планируется, что будет около 40 деловых встреч. Рассчитываем подписать инвестиционные соглашения на порядка более 50 миллиардов рублей. Исходим из того, что интерес к Челябинской области, развитию нашего региона, бизнесу достаточно большой», — сказал Текслер.
Он отметил, что Челябинская область — регион промышленный, есть соответствующая инфраструктура, плюс особая экономическая зона, где есть возможности и куда «инвесторов активно зазываем, показываем нашим предприятиям».
Кроме того, сказал губернатор, традиционно будут встречи по продвижению бизнеса. «У нас серьезные компетенции в нефтегазовой сфере. Будем подписывать соглашения, дорожные карты с нефтегазовыми компаниями для того, чтобы приобретали машины, оборудование в Челябинской области», — пояснил он.
По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, ожидается подписание соглашений с «УралАЗ», «Модерн Гласс», компаниями «Сигма» и Ситно«, а также с госкорпорацией “Росатом”, подписание “дорожной карты” с АО “Зарубежнефть”. По итогам реализации соглашений будут созданы более тысячи рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.