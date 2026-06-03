Депутат Говырин рассказал о корректировке графика пенсионных и социальных выплат в июне

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин рассказал о корректировке графика пенсионных и социальных выплат в июне 2026 года.
Как пояснил парламентарий, поскольку праздничный день 12 июня выпадает на пятницу, а за ним следуют суббота и воскресенье, отдых продлится три дня подряд — до 14 числа. Согласно законодательству, если дата выплаты совпадает с нерабочим днём, перечисление средств осуществляется заранее, в последний рабочий день перед праздниками. Подавать заявление для этого не нужно, так как процесс происходит автоматически, сообщил он в беседе с RT.
Досрочные зачисления затронут несколько групп граждан. Тем, кто обычно получает пенсию 5-го и 7-го июня, средства поступят 5 июня. Выплаты, запланированные на праздничные даты 12−14 июня, будут переведены 11 июня. Аналогичный перенос коснётся тех, кому положены деньги 20−21 и 27−28 июня: они получат их 19 и 26 июня соответственно. Сдвиг составит от одного до пяти дней, при этом сумма пособия останется неизменной.
Что касается детских пособий, то их график в июне не изменится из-за длинных выходных. Единое пособие на детей до 17 лет, выплата по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и пособие на ребёнка военнослужащего по призыву поступят 3 июня. Перечисление ежемесячной суммы из материнского капитала назначено на 5 июня, а работающим родителям пособие по уходу придёт до 8 июня. Все эти даты являются буднями и не пересекаются с праздничным периодом.
Говырин уточнил, что зачисление пенсий на банковские карты традиционно проходит с 3-го по 25-е число месяца согласно региональному графику Социального фонда РФ. Доставка через отделения «Почты России» осуществляется в период с 1 по 25 июня. Он также подчеркнул, что досрочный перевод является лишь техническим переносом: дополнительной или праздничной надбавки к сумме нет. Граждане могут планировать свой бюджет на июнь с учётом того, что часть средств поступит раньше обычного, а следующее перечисление будет уже в июле по стандартному расписанию.
Ранее сообщалось, с 1 июня для определённых категорий граждан России будет произведено повышение пенсий.