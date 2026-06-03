Депутат Говырин рассказал о корректировке графика пенсионных и социальных выплат в июне

Что касается детских пособий, то их график в июне не изменится из-за длинных выходных. Единое пособие на детей до 17 лет, выплата по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей и пособие на ребёнка военнослужащего по призыву поступят 3 июня. Перечисление ежемесячной суммы из материнского капитала назначено на 5 июня, а работающим родителям пособие по уходу придёт до 8 июня. Все эти даты являются буднями и не пересекаются с праздничным периодом.