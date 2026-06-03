Самарская область в первый день ПМЭФ-2026 подписала соглашения на 32,4 млрд рублей

В общей сложности в первый день ПМЭФ Самарская область заключила восемь соглашений. Они касаются создания в регионе мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск», строительства нового распределительного центра, запуска производства протеиновых десертов, строительства приемо-сдаточного пункта и установки подготовки нефти, запуска производства в сфере функционального питания и БАД. Благодаря реализации этих проектов в регионе будет создано более тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 32,4 млрд рублей.