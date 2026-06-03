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Самарская область в первый день ПМЭФ-2026 подписала соглашения на 32,4 млрд рублей

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал об итогах первого дня работы на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги работы на ПМЭФ 3 июня 2026 года. По его словам, первый день на форуме стал насыщенным и результативным. Был подписан ряд важных соглашений.

«Подписали два важных соглашения, которые напрямую влияют на экономику Самарской области. Во-первых, это расширение производства колес для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники, во-вторых, развитие медицинского туризма в регионе», — сказал Вячеслав Федорищев.

В общей сложности в первый день ПМЭФ Самарская область заключила восемь соглашений. Они касаются создания в регионе мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск», строительства нового распределительного центра, запуска производства протеиновых десертов, строительства приемо-сдаточного пункта и установки подготовки нефти, запуска производства в сфере функционального питания и БАД. Благодаря реализации этих проектов в регионе будет создано более тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 32,4 млрд рублей.

Также в рамках форума губернатор провел ряд рабочих встреч. С гендиректором газовой компании Сергеем Густовым он обсудил программу развития газоснабжения и газификации региона. С послом ОАЭ — сотрудничество в сфере здравоохранения, туризма, образования, а также расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

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