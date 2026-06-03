На 36% увеличилась выработка у нижегородской сетевой компании благодаря участию в федпроекте «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Специнвестпроект» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов бережливого производства на предприятии в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Специнвестпроект» оказывает услуги по технологическому присоединению к электроснабжению. В качестве пилотного потока был выбран процесс подключения к сетям до 15 кВт, на который приходится 27% выручки компании.
«За шесть месяцев работы на предприятии эксперты РЦК совместно с рабочей группой компании проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. В частности, разработали систему обучения новых сотрудников и упростили процесс согласования документов благодаря введению электронной цифровой подписи. Кроме того, удалось исключить лишние операции по сканированию документов. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку в выбранном потоке на 36 процентов», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям десять сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые смогут самостоятельно обучать коллег.
В Нижегородской области участниками федерального проекта «Производительность труда» уже стали пять компаний сферы энергообеспечения. Всего к участию в федпроекте присоединилось 320 региональных предприятий.
Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».