У структур владельца «Нашей птички» вырос риск банкротства

Речь идет, в частности, о ТК «Ресурс-Юг», «Белгородском бройлере» и «Токаревской птицефабрике». В самой группе уверяют, что текущие споры не повлияют на работу предприятий и будут урегулированы до суда. При этом эксперты отмечают, что уведомление о возможном банкротстве часто используется как способ давления на должника и не всегда приводит к реальному запуску процедуры.