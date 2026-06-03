Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 31 копейку

Как сообщает Волгоградстат, отслеживающий цены на нефтепродукты еженедельно, автомобильный бензин в среднем вырос в цене на 0,1%. Так, АИ-92 стоит 64,26 рубля за литр, что на 6 копеек дороже. АИ-95 подорожал на 7 копеек — до 71,27 рубля. Литр АИ-98 продается на АЗС уже за 92,39 рубля, что на 12 копеек дороже.