Глава «АвтоВАЗа» рассказал, какие модели Lada станут беспилотными

«Конечно, мы работаем над этим, но если говорить о каких-то третьих, четвёртых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям», — цитирует Соколова РИА «Новости».