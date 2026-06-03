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Набиуллина пропала из списка спикеров на ПМЭФ

Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной больше нет в списке спикеров в программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают РБК и «Ведомости». Источник «Ведомостей» объяснил это тем, что госпожа Набиуллина будет присутствовать на похоронах своего советника Алексея Можина.

Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной больше нет в списке спикеров в программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают РБК и «Ведомости». Источник «Ведомостей» объяснил это тем, что госпожа Набиуллина будет присутствовать на похоронах своего советника Алексея Можина.

Председатель ЦБ должна была участвовать 4 июня в двух сессиях. Среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» по-прежнему остались министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Модератором сессии будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также Эльвира Набиуллина должна была выступить на сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?». В ней примут участие генеральный директор МТС Инесса Галактионова, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, управляющий директор «Авито» Влад Федулов и пранкер Лексус (Алексей Столяров). Модератор — телеведущая Ольга Скабеева.

Советник главы Банка России и бывший представитель России в Международном валютном фонде Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет. Он был назначен советником председателя Центробанка в 2024 году.

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