Путин снял с государства обязанность выставлять оферту миноритариям

Норма включена в президентский указ от 30 сентября 2025 года. Теперь при продаже акций акционерных обществ или долей в обществах с ограниченной ответственностью на аукционе или публичном предложении не применяются положения законодательства об акционерных обществах в части, касающейся «преимущественного права приобретения отчуждаемых по возмездным сделкам акций акционерного общества акционерами или акционерным обществом, а также направления Российской Федерацией обязательного предложения о приобретении акций публичного акционерного общества, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества».