Путин снял с государства обязанность выставлять оферту миноритариям

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации федерального имущества, по которому государство более не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам при продаже актива. Указ размещен на портале публикования правовых актов.
Норма включена в президентский указ от 30 сентября 2025 года. Теперь при продаже акций акционерных обществ или долей в обществах с ограниченной ответственностью на аукционе или публичном предложении не применяются положения законодательства об акционерных обществах в части, касающейся «преимущественного права приобретения отчуждаемых по возмездным сделкам акций акционерного общества акционерами или акционерным обществом, а также направления Российской Федерацией обязательного предложения о приобретении акций публичного акционерного общества, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества».
Миноритарии — это акционеры, владеющие небольшим количеством обычных или привилегированных акций, достаточно и одной. Ценные бумаги можно либо купить, либо получить в наследство или в подарок.
Согласно Федеральному закону об акционерных обществах, лицо, которое получает крупную долю в компании (более 30%), обязано направить миноритариям оферту на выкуп их акций.
В конце апреля Путин поручил Банку России и Генпрокуратуре подготовить предложения по созданию механизма для защиты прав миноритарных акционеров. Как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, права миноритариев не должны нарушаться, в частности, при смене основных акционеров.
Осенью прошлого года Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации госимущества. Кремль объяснял эту меру проявлением враждебных действий, в том числе и в экономике, со стороны Европы, а также целого набора санкций США. Россия будет защищать свои права, подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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