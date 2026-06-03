Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

Ранее Life.ru писал, что «АвтоВАЗ» после традиционного корпоративного отпуска вернулся к полноценному графику согласно годовому плану. За время отдыха на заводских мощностях проходили плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов.