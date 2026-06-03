Рост ВВП России замедлился в апреле до 1,3%

Объемы оптовой торговли в апреле увеличились на 2,3% после роста на 8% месяцем ранее. Оборот розничной торговли увеличился на 0,3 п.п. месяц к месяцу, до 6,5%. Безработица в апреле осталась на том же уровне, что и за два предыдущих месяца — 2,2% рабочей силы.