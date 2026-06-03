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Uber сократил почти четверть сотрудников отделов HR и рекрутинга

Сервис онлайн-заказа такси Uber сократил 23% сотрудников подразделения, в которое входят, в частности, HR и рекрутинг, пишут CNBC и Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, разосланный сотрудникам директором по корпоративным вопросам компании Джилл Хейзелбейкер. На подвергшиеся сокращениям подразделения приходится около 1% от всех 34 тыс. сотрудников компании.

Сервис онлайн-заказа такси Uber сократил 23% сотрудников подразделения, в которое входят, в частности, HR и рекрутинг, пишут CNBC и Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, разосланный сотрудникам директором по корпоративным вопросам компании Джилл Хейзелбейкер. На подвергшиеся сокращениям подразделения приходится около 1% от всех 34 тыс. сотрудников компании.

Госпожа Хейзелбейкер объяснила увольнения тем, что некоторые подразделения Uber стали «слишком сложными и фрагментированными, с пересекающимися обязанностями и неясной структурой». По ее словам, эта мера должна повысить эффективность работы отделов HR и рекрутинга. Как пишет Bloomberg, в компании отмечают, что сокращения не связаны с расширением использования искусственного интеллекта.