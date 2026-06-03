АСИ и Наццентр «Россия» будут вместе продвигать региональные проекты и бренды

В свою очередь, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что партнерство с АСИ позволит поддерживать тех, кто создает будущее страны. «Национальный центр “Россия” — это место, где регионы показывают свои достижения, а жители страны узнают, насколько богата и разнообразна наша родина. Вместе с Агентством стратегических инициатив мы продолжим развивать и поддерживать самые талантливые региональные проекты и бренды. По итогам нескольких сезонов конкурса “Знай наших” в нашем универмаге уже представлено больше 20 производителей; мы будем развивать сотрудничество, в том числе в культурно-образовательной сфере», — сказала она.