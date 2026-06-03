АСИ и Наццентр «Россия» будут вместе продвигать региональные проекты и бренды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Национальный центр «Россия» будут совместно продвигать российские бренды и развивать новые форматы взаимодействия с регионами России, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
«Соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Национального центра “Россия” Наталья Виртуозова и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Стороны договорились совместно продвигать российские бренды, поддерживать общественно значимые проекты, проводить деловые и просветительские мероприятия, а также развивать новые форматы взаимодействия с регионами страны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что отдельное внимание будет уделено проектам и брендам, которые получают поддержку АСИ, в том числе участникам конкурса растущих российских брендов «Знай наших», который агентство проводит с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
«Повестка Национального центра во многом созвучна задачам АСИ по поддержке сильных проектов, инициатив и региональных команд. Сегодня в пространстве уже представлены бренды — победители и финалисты конкурса “Знай наших” из разных регионов страны, а новое соглашение позволит расширить это сотрудничество и создать дополнительные возможности для российских брендов и авторов перспективных идей», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
В свою очередь, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что партнерство с АСИ позволит поддерживать тех, кто создает будущее страны. «Национальный центр “Россия” — это место, где регионы показывают свои достижения, а жители страны узнают, насколько богата и разнообразна наша родина. Вместе с Агентством стратегических инициатив мы продолжим развивать и поддерживать самые талантливые региональные проекты и бренды. По итогам нескольких сезонов конкурса “Знай наших” в нашем универмаге уже представлено больше 20 производителей; мы будем развивать сотрудничество, в том числе в культурно-образовательной сфере», — сказала она.
Отмечается, что в рамках сотрудничества стороны планируют совместно организовывать деловые, образовательные и просветительские мероприятия, развивать информационную поддержку проектов и инициатив, а также содействовать продвижению отечественных производителей и обмену успешными региональными практиками.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.