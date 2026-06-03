Новый российский региональный самолет Ил-114 продемонстрировали на ПМЭФ

Российский региональный самолет Ил-114−300 представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Воздушное судно накануне прилетело из Москвы в Санкт-Петербург и находится в аэропорту Пулково.
«Машина уже абсолютно готова, демонстрируется в типовом своем лице. Интерес очень большой», — сообщил журналистам управляющий директор АО «Ил» ОАК Даниил Бренерман.
Он рассказал, что уже в этом году будет произведено три таких самолета, их передадут во Второй архангельский авиаотряд в конце 2026-начале 2027 года. Кроме того, уже обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках форума, сказал Бренерман.
Отмечается, что самолет хорошо показал себя при работе на грунте и утрамбованном снеге, при температурах от +35 до −45. Предполагается, что Ил-114−300 заменит устаревшие Ан-24 и составит конкуренцию иностранным самолетам подобного класса.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что сертификат на Ил-114−300 может быть получен в ближайшее время.
Напомним, в январе Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace подписали предварительное соглашение о поставке в Индию шести турбовинтовых самолетов Ил-114−300.