Новый российский региональный самолет Ил-114 продемонстрировали на ПМЭФ

Он рассказал, что уже в этом году будет произведено три таких самолета, их передадут во Второй архангельский авиаотряд в конце 2026-начале 2027 года. Кроме того, уже обсуждаются следующие контракты, в том числе в рамках форума, сказал Бренерман.