Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Камаз» втрое сократил инвестиционный бюджет на 2026 год из-за роста долгов

Гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин отметил, что такое решение также приняли из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке тяжелых грузовиков.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. «Камаз» значительно урезал свой инвестиционный бюджет на 2026 год, сократив его практически в три раза. Такое решение принято на фоне растущей долговой нагрузки компании и неблагоприятной конъюнктуры на рынке тяжелых грузовиков, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее «Камаз» отчитался по МСФО за 2025 год о чистом убытке в размере 43 млрд рублей. При этом, согласно данным отчетности, на процентные расходы в прошлом году пришлось 35,6 млрд рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 20,7 млрд рублей.

«Мы решили, что все-таки будем продолжать инвестиции, но инвестиционный портфель этого года мы, конечно, резко сократили. То есть новых проектов не начинаем, сосредоточились только на продукте К5. Ну и, конечно, — ремонты оборудования, зданий, сооружений. Это позволило нам фактически в три раза сократить инвестиционный бюджет. Мы были вынуждены закрыть часть НИОКРовских работ, которые направлены были на дальнее будущее», — отметил Когогин.

«Для нас вопрос большой долговой нагрузки и высоких процентов связан с тем, что компания априори находится постоянно в большом финансовом инвестиционном цикле. Мы очень много сделали по моделям К5 — наш общий объем инвестиций превышает 100 млрд руб. Часть мы гасили из прибыли, часть относили на себестоимость», — подчеркнул Когогин.