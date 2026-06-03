«Камаз» втрое сократил инвестиционный бюджет на 2026 год из-за роста долгов

«Мы решили, что все-таки будем продолжать инвестиции, но инвестиционный портфель этого года мы, конечно, резко сократили. То есть новых проектов не начинаем, сосредоточились только на продукте К5. Ну и, конечно, — ремонты оборудования, зданий, сооружений. Это позволило нам фактически в три раза сократить инвестиционный бюджет. Мы были вынуждены закрыть часть НИОКРовских работ, которые направлены были на дальнее будущее», — отметил Когогин.