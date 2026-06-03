«Камаз» втрое сократил инвестиционный бюджет на 2026 год из-за роста долгов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. «Камаз» значительно урезал свой инвестиционный бюджет на 2026 год, сократив его практически в три раза. Такое решение принято на фоне растущей долговой нагрузки компании и неблагоприятной конъюнктуры на рынке тяжелых грузовиков, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее «Камаз» отчитался по МСФО за 2025 год о чистом убытке в размере 43 млрд рублей. При этом, согласно данным отчетности, на процентные расходы в прошлом году пришлось 35,6 млрд рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 20,7 млрд рублей.
«Мы решили, что все-таки будем продолжать инвестиции, но инвестиционный портфель этого года мы, конечно, резко сократили. То есть новых проектов не начинаем, сосредоточились только на продукте К5. Ну и, конечно, — ремонты оборудования, зданий, сооружений. Это позволило нам фактически в три раза сократить инвестиционный бюджет. Мы были вынуждены закрыть часть НИОКРовских работ, которые направлены были на дальнее будущее», — отметил Когогин.
«Для нас вопрос большой долговой нагрузки и высоких процентов связан с тем, что компания априори находится постоянно в большом финансовом инвестиционном цикле. Мы очень много сделали по моделям К5 — наш общий объем инвестиций превышает 100 млрд руб. Часть мы гасили из прибыли, часть относили на себестоимость», — подчеркнул Когогин.