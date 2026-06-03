ГОСТ на русскую кухню планируется утвердить до конца года

«Сегодня, 3 июня, завершился важный этап — публичное обсуждение ГОСТа на русскую кухню. Стандарт создаст единые стандарты и правила для блюд, которые входят в понятие “русская кухня”. И рестораторы, и потребители получат понятный ориентир качества и подлинности — что именно стоит за названием блюда и каким оно должно быть. Мы ожидаем, что ГОСТ будет утвержден до конца года», — рассказал он.