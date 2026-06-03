ГОСТ на русскую кухню планируется утвердить до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роскачество ожидает, что ГОСТ на русскую кухню будет утвержден до конца текущего года. Публичное обсуждение стандарта уже завершилось, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Сегодня, 3 июня, завершился важный этап — публичное обсуждение ГОСТа на русскую кухню. Стандарт создаст единые стандарты и правила для блюд, которые входят в понятие “русская кухня”. И рестораторы, и потребители получат понятный ориентир качества и подлинности — что именно стоит за названием блюда и каким оно должно быть. Мы ожидаем, что ГОСТ будет утвержден до конца года», — рассказал он.
По словам Протасова, на текущий момент было получено более 160 рекомендаций от экспертов отрасли, рестораторов, отраслевых союзов, правительств регионов, вузов и частных лиц. В ГОСТ вошли 133 блюда — это окончательный вариант первой редакции, в дальнейшем возможно расширение, добавил он.
Проект ГОСТа традиционной русской кухни был разработан рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге РФ при участии Роскачества. Документ содержит рекомендации по технологии приготовления блюд русской традиционной кухни, а также объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.