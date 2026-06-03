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«Камаз» видит рост спроса на грузовики со стороны силовиков некоторых стран

Объем заказов выше, чем в 2025 году, отметил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. «Камаз» наблюдает возрастающий интерес к своей продукции со стороны оборонных и правоохранительных структур некоторых государств, которые активно возобновляют закупки. Об этом сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«То есть объективно мы должны объем снижать, но объем заказов выше, чем в 2025 году. У нас просто сработал ряд направлений, которые, как я считаю, связаны в основном с силовыми структурами. Потому что весь мир стал неспокойным, а автомобиль “Камаз” стоит на вооружении большого количества стран. И они сегодня возобновляют закупки — хотят еще и еще. Каждый думает о безопасности, а без грузового автомобиля армия не работает», — подчеркнул Когогин.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.