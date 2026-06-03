«Камаз» видит рост спроса на грузовики со стороны силовиков некоторых стран

«То есть объективно мы должны объем снижать, но объем заказов выше, чем в 2025 году. У нас просто сработал ряд направлений, которые, как я считаю, связаны в основном с силовыми структурами. Потому что весь мир стал неспокойным, а автомобиль “Камаз” стоит на вооружении большого количества стран. И они сегодня возобновляют закупки — хотят еще и еще. Каждый думает о безопасности, а без грузового автомобиля армия не работает», — подчеркнул Когогин.