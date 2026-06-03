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Рубио: США не намерены постоянно выводить из-под санкций поставки нефти из РФ

Американский госсекретарь отметил, что «это решения на краткосрочную перспективу для обеспечения нефти на мировых рынках».

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не намерена на постоянной основе выводить из-под американских санкций операции, касающиеся поставок нефти из России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это краткосрочные исключения. Они не будут постоянными. Курс США на постоянной основе состоит в том, что эти санкции сохраняются», — отметил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, говоря об опубликованных ранее генеральных лицензиях Минфина США, предусматривающих выведение из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры. По его словам, «это решения на краткосрочную перспективу для обеспечения нефти на мировых рынках».

«В какой-то момент эти исключения [из санкций] закончатся, если только не произойдет чего-то масштабного применительно к прекращению войны на Украине», — добавил Рубио.

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