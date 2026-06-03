Трамп подписал новый указ о таможенных сборах

Американский лидер подписал соответствующий документ в Овальном кабинете. «Указ, который вы подписываете принесет порядка $20−30 млрд в год, — сказал в ходе подписания советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро. — Мы собираемся расправиться с фентанилом, вредными продуктами, контрабандой и всеми, кто уклоняется от уплаты пошлин».