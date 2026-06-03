Трамп подписал новый указ о таможенных сборах

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ по усилению контроля над таможенными сборами, который, как ожидается, позволит Вашингтону дополнительно получать $20−30 млрд в год.
Американский лидер подписал соответствующий документ в Овальном кабинете. «Указ, который вы подписываете принесет порядка $20−30 млрд в год, — сказал в ходе подписания советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро. — Мы собираемся расправиться с фентанилом, вредными продуктами, контрабандой и всеми, кто уклоняется от уплаты пошлин».
В свою очередь помощник президента США, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф отметил, что указ укрепит работу таможни посредством применения новых технологий и гарантирует, что импортеры товаров точно перечисляют ввозимые ими предметы.