АСИ представило инициативы по развитию российских брендов международным партнерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) инициативы по развитию российских брендов и предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
«Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на площадке ПМЭФ провела встречу с генеральным директором АЕБ Тадзио Шиллингом. В центре внимания — проекты АСИ по поддержке российских брендов и предпринимательских инициатив, включая конкурс растущих российских брендов “Знай наших”, акселератор “Национальный бренд” и форум “Сильные идеи для нового времени”, а также вопросы привлечения в Россию высококвалифицированных иностранных талантов», — сказано в сообщении.
Чупшева отметила, что для АСИ особенно ценны партнеры с общими ценностями и взглядом на развитие человека, территорий и предпринимательства. «Такие связи важны всегда, а международное сотрудничество придает им дополнительную значимость. Сегодня многие вопросы требуют совместного поиска решений, обмена опытом и открытого профессионального диалога. Рассчитываем на содержательное взаимодействие и продолжение общения по тем направлениям, где наши интересы и подходы совпадают», — сказала она.
В ходе встречи стороны обсудили возможности экспертного участия представителей международного бизнеса в этих проектах, а также обменялись мнениями по вопросам деловой мобильности. «Для Ассоциации европейского бизнеса, которая уже более 30 лет представляет интересы международного бизнеса в России и объединяет свыше 340 компаний, особенно важен открытый диалог с государством по вопросам, связанным с привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов. Мы благодарны за возможность обсудить эти вопросы с главой АСИ и представить предложения бизнеса по адаптации к новым требованиям. Рассчитываем на продолжение конструктивной работы и совместный поиск решений, которые помогут сохранить привлекательность российского рынка для востребованных специалистов и будут способствовать развитию экономики», — подчеркнул Шиллинг.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.