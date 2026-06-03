АСИ представило инициативы по развитию российских брендов международным партнерам

В ходе встречи стороны обсудили возможности экспертного участия представителей международного бизнеса в этих проектах, а также обменялись мнениями по вопросам деловой мобильности. «Для Ассоциации европейского бизнеса, которая уже более 30 лет представляет интересы международного бизнеса в России и объединяет свыше 340 компаний, особенно важен открытый диалог с государством по вопросам, связанным с привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов. Мы благодарны за возможность обсудить эти вопросы с главой АСИ и представить предложения бизнеса по адаптации к новым требованиям. Рассчитываем на продолжение конструктивной работы и совместный поиск решений, которые помогут сохранить привлекательность российского рынка для востребованных специалистов и будут способствовать развитию экономики», — подчеркнул Шиллинг.