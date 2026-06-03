Скворцова объяснила принцип действия персонализированной вакцины от рака

«Фактически мы иммунной системой убиваем злокачественные опухолевые клетки, и дальше они, соответственно, удаляются из организма так, как при любой иммунной реакции. При этом здоровые клетки не страдают. И именно потому, что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток, они и есть неоантигены, — невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — уточнила Скворцова в интервью телеканалу RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).