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Скворцова объяснила принцип действия персонализированной вакцины от рака

Фактически иммунной системой убиваются злокачественные опухолевые клетки, и дальше они, соответственно, удаляются из организма так, как при любой иммунной реакции, отметила глава ФМБА.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава ФМБА Вероника Скворцова подробно объяснила механизм действия новой персонализированной вакцины от рака, направленной на избирательное уничтожение злокачественных клеток.

«Фактически мы иммунной системой убиваем злокачественные опухолевые клетки, и дальше они, соответственно, удаляются из организма так, как при любой иммунной реакции. При этом здоровые клетки не страдают. И именно потому, что фактически мы определяем маркеры на мембранах опухолевых клеток, они и есть неоантигены, — невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — уточнила Скворцова в интервью телеканалу RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).