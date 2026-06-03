Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TGRT Haber: в Турции банк заблокировал счет клиенту с остатком в минус триллион лир

По данным телеканала, владелец счета более месяца не может воспользоваться своими средствами на нем.

СТАМБУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Банк в Турции заблокировал счет клиенту, остаток которого составлял минус триллион турецких лир (минус $22 млрд), сообщил телеканал TGRT Haber.

По его данным, проживающий около 10 лет в провинции Ван на юго-востоке Турции 32-летний выходец из Азербайджана не смог расплатиться банковской картой в магазине в связи с ее блокировкой. Посчитав, что при оплате произошел технический сбой, он обратился в ближайший банк, где удивленные операционисты проинформировали его, что счет заблокирован в связи с расследованием финансовыми органами обстоятельств подозрительного перевода в 999 999 999 лир и 99 курушей в начале мая.

Результаты разбирательства пока неизвестны. Сам владелец счета более месяца не может воспользоваться своими средствами на нем, сообщает телеканал.