TGRT Haber: в Турции банк заблокировал счет клиенту с остатком в минус триллион лир

По его данным, проживающий около 10 лет в провинции Ван на юго-востоке Турции 32-летний выходец из Азербайджана не смог расплатиться банковской картой в магазине в связи с ее блокировкой. Посчитав, что при оплате произошел технический сбой, он обратился в ближайший банк, где удивленные операционисты проинформировали его, что счет заблокирован в связи с расследованием финансовыми органами обстоятельств подозрительного перевода в 999 999 999 лир и 99 курушей в начале мая.