TGRT Haber: в Турции банк заблокировал счет клиенту с остатком в минус триллион лир

СТАМБУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Банк в Турции заблокировал счет клиенту, остаток которого составлял минус триллион турецких лир (минус $22 млрд), сообщил телеканал TGRT Haber.
По его данным, проживающий около 10 лет в провинции Ван на юго-востоке Турции 32-летний выходец из Азербайджана не смог расплатиться банковской картой в магазине в связи с ее блокировкой. Посчитав, что при оплате произошел технический сбой, он обратился в ближайший банк, где удивленные операционисты проинформировали его, что счет заблокирован в связи с расследованием финансовыми органами обстоятельств подозрительного перевода в 999 999 999 лир и 99 курушей в начале мая.
Результаты разбирательства пока неизвестны. Сам владелец счета более месяца не может воспользоваться своими средствами на нем, сообщает телеканал.