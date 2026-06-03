На ПМЭФ показали компьютер, подаренный Джобсом первому работодателю

«Это личный компьютер Стива Джобса 1970-х годов, который он подарил своему первому руководителю и наставнику Аллану Алкорну. Когда компания Apple начала развиваться, Джобс предложил ему пакет акций. Но Алкорн сказал, что вкладывал время, деньги и прочие ресурсы для продвижения компании, поэтому хочет получить в подарок компьютер — ее продукт», — рассказала РИА Новости сотрудница галереи Александра Курбатова.