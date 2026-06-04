Рубио заявил, что ему неизвестно об официальной делегации США на ПМЭФ

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно об официальной американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США член верхней палаты законодательного органа Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) попросил Рубио прокомментировать участие делегации США в ПМЭФ. «Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках высокого ранга», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что «знает о [ПМЭФ], но никогда на нем не был».
Сенатор, в частности, обратил внимание на участие в форуме американского актера, специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия Стивена Сигала. «Я знаю, кто это», — отметил Рубио, подчеркнув, что речь идет «не о чиновнике правительства» США.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.