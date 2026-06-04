Рубио заявил, что ему неизвестно об официальной делегации США на ПМЭФ

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США член верхней палаты законодательного органа Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) попросил Рубио прокомментировать участие делегации США в ПМЭФ. «Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках высокого ранга», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства. При этом он отметил, что «знает о [ПМЭФ], но никогда на нем не был».