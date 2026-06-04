Гендиректор «Самолета» назвала 2026 год «годом обязательств»

Фокусом 2026 года для девелопера «Самолет» остается оптимизация и управление долговой нагрузкой, поэтому он станет для компании «годом обязательств». Об этом на телеканале РБК рассказала генеральный директор ГК «Самолет» Анна Акиньшина на полях ПМЭФ.
Интервью. Анна Акиньшина.
По ее словам, управление долговой нагрузкой стало важным приоритетом для «Самолета» еще в 2025-м году. Компания снизила корпоративный долг более чем на 20 млрд рублей, что позволило снять нагрузку с операционной ликвидности.
«Считаем, что 2025-й год с точки зрения эффективности мы прошли очень хорошо. Если говорить про 2026-й год, то, в принципе, с февраля месяца мы видим падение спроса в целом у девелопмента. Мы видим снижение продаж год к году. Это такой тренд, который вызывает у нас тревогу», — рассказала она.
Акиньшина уточнила, что ГК «Самолет» следует избранной стратегии по оптимизации корпоративного долга. Для этого используются все возможные варианты, добавила она.
В 2025 году чистый убыток «Самолета» составил 2,3 млрд руб. Как отметила Акиньшина, девелопер и чистая прибыль ГК длительное время находятся под влиянием высокой ключевой ставки.
По ее словам, давление на компанию также оказывает и «отсутствие рыночной ипотеки».
«Мы видим что постепенно, очень медленными темпами, рыночный ипотечный спрос возвращается, конечно, [этого] недостаточно», — сказала она.
Акиньшина сообщила, что в свои финансовые прогнозы «Самолет» закладывает «консервативные предпосылки» по снижению ключевой ставки в 2026 году и следует прогнозам аналитиков. Она отметила, что ставка «является для нас [девелопера] одним из ключевых драйверов формирования финансового результата».
Компания «Самолет» обращалась в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на 50 млрд руб. на срок до трех лет. Согласно письму, которое в середине января 2026 года Акиньшина направила премьеру Михаилу Мишустину, выделение средств необходимо для защиты интересов дольщиков и инвесторов. В сообщении «Самолета» говорилось, что оптимизация финансирования, для которой он обратился за поддержкой, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье.
В «Самолете» отмечали, что по итогам 2025 года компании удалось снизить совокупный долг на 28 млрд руб. Для улучшения финансового положения застройщик «реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, использует взвешенный подход к выводу новых объемов», заявляли в компании.
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