Гендиректор «Самолета» назвала 2026 год «годом обязательств»

«Считаем, что 2025-й год с точки зрения эффективности мы прошли очень хорошо. Если говорить про 2026-й год, то, в принципе, с февраля месяца мы видим падение спроса в целом у девелопмента. Мы видим снижение продаж год к году. Это такой тренд, который вызывает у нас тревогу», — рассказала она.