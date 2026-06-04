Роснедра провели 61% запланированных аукционов в 2025 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роснедра по итогам 2025 года провели только 108 из 177 аукционов (или 61%) на право пользования недрами из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
«В то же время необходимо отметить, что количество проведенных аукционов на право пользования участками недр остается недостаточным, из объявленных на 2025 год 177 аукционов состоялись 108 (61%), что обусловлено в том числе отсутствием заявок на участие в аукционе (38 аукционов)», — говорится в документе.
При этом Счетная палата отмечает, что в отчетном году Минприроды и Роснедра перевыполнили план по доходам. Так, министерство перечислило в федеральный бюджет 5,5 млрд рублей (в 6,4 раза больше прогноза), а Роснедра — 31,4 млрд рублей (в 1,5 раза).
При этом анализ Счетной палаты показал, что наиболее существенными в общем объеме поступлений доходов в бюджет от Роснедр за 2025 год являются платежи за пользование природными ресурсами — 29,4 млрд руб. (93,7%). Основное влияние на уровень поступлений оказали оплата остатков разовых платежей за пользование недрами по итогам аукционов, проведенных в 2024 году, а также разовые платежи за пользование участками недр, увеличенные в ходе проведения в 2025 году аукционов.