Роснедра провели 61% запланированных аукционов в 2025 году

При этом анализ Счетной палаты показал, что наиболее существенными в общем объеме поступлений доходов в бюджет от Роснедр за 2025 год являются платежи за пользование природными ресурсами — 29,4 млрд руб. (93,7%). Основное влияние на уровень поступлений оказали оплата остатков разовых платежей за пользование недрами по итогам аукционов, проведенных в 2024 году, а также разовые платежи за пользование участками недр, увеличенные в ходе проведения в 2025 году аукционов.