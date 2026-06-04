СП: Минприроды исполнило расходы на экологию 2025 года почти на 100%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ исполнило плановые показатели 2025 года по расходам на охрану окружающей среды на 100%, на развитие лесного хозяйства — почти на 93%. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Высокий уровень кассового исполнения (99,8% и более) достигнут по всем трем государственным программам, за которые отвечает Минприроды России (“Охрана окружающей среды”, “Воспроизводство и использование природных ресурсов” и “Развитие лесного хозяйства”). По итогам 2025 года, показатели по первым двум госпрограммам исполнены на 100%, по ГП “Развитие лесного хозяйства” — на 92,9%. При этом по всем госпрограммам отмечено перевыполнение отдельных показателей более чем на 25%», — говорится в документе.
По итогам проверки бюджетная отчетность проверенных объектов за 2025 год признана Счетной палатой достоверной. При этом проверка выявила несколько недостатков, допущенных в ходе исполнения бюджета. Так, в Минприроды основные недостатки связаны с предоставлением межбюджетного трансферта и субсидии юридическому лицу.
При этом Минприроды существенно перевыполнило план по доходам: ведомство перечислило в федеральный бюджет 5,5 млрд рублей (в 6,4 раза больше прогноза).