СП: Минприроды исполнило расходы на экологию 2025 года почти на 100%

«Высокий уровень кассового исполнения (99,8% и более) достигнут по всем трем государственным программам, за которые отвечает Минприроды России (“Охрана окружающей среды”, “Воспроизводство и использование природных ресурсов” и “Развитие лесного хозяйства”). По итогам 2025 года, показатели по первым двум госпрограммам исполнены на 100%, по ГП “Развитие лесного хозяйства” — на 92,9%. При этом по всем госпрограммам отмечено перевыполнение отдельных показателей более чем на 25%», — говорится в документе.