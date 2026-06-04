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Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 4 июня

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 4 июня, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курсы валют на 4 июня, четверг. В итоге курс доллара и курс евро потяжелели в валютной корзине, а курс российского рубля стал меньше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На четверг, 4 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8053 белорусского рубля, 1 евро — 3,2578 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8263 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 3 июня, курс доллара и курс евро стали тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля стал легче в четверг, 4 июня. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0077 белрубля, курс евро подрос на 0,0006 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0164 белрубля.

А еще белорусский адвокат сказала, могут ли пенсионеры получать деньги с бывшей работы.

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