Татьяна Ким: маркетплейсы создают дополнительные варианты занятости

У платформенной экономики, построенной на доверии всех его участников, есть важный феномен. «Благодаря ей также улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом, растет ВРП региона», — пишет в статье для «Ъ» основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.