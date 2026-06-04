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Татьяна Ким: маркетплейсы создают дополнительные варианты занятости

У платформенной экономики, построенной на доверии всех его участников, есть важный феномен. «Благодаря ей также улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом, растет ВРП региона», — пишет в статье для «Ъ» основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Источник: Коммерсантъ

У платформенной экономики, построенной на доверии всех его участников, есть важный феномен. «Благодаря ей также улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом, растет ВРП региона», — пишет в статье для «Ъ» основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

«Уменьшается отток населения, и даже наоборот, в города возвращаются люди, потому что появляются рабочие места и улучшаются условия для жизни», — уверена предпринимательница. По ее словам, Wildberries инвестирует и дает возможность реинвестировать, помогает «развитию предпринимательства и созданию дополнительных вариантов занятости населения».

О том, какое еще влияние оказывают на экономику цифровые платформы, читайте в статье Татьяны Ким, написанной специально для «Ъ».

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