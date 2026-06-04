Татьяна Ким: ПВЗ становится точкой притяжения в малых городах

В то же время для предпринимателей цифровые платформы кардинально расширяют географию присутствия. «И если раньше малый бизнес с трудом мог выйти из зоны локальности, то теперь предпринимателям доступны не только федеральные рынки, но и другие страны — просто по факту своего присутствия на платформе», — считает основательница Wildberries.