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Татьяна Ким: ПВЗ становится точкой притяжения в малых городах

Для покупателей цифровые платформы — это не просто удобство, а реальное снижение цены и доступность товаров, убеждена основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким. В своей статье, написанной специально для «Ъ», предпринимательница пишет, что «даже в малых деревнях сегодня продумана логистика и наши фуры доставляют товары». Для многих людей в удаленных точках пункт выдачи заказов (ПВЗ) становятся настоящим центром притяжения. Таким образом, отмечает госпожа Ким, жители таких мест получают возможность получить то, что раньше было недоступно.

Источник: Коммерсантъ

Для покупателей цифровые платформы — это не просто удобство, а реальное снижение цены и доступность товаров, убеждена основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким. В своей статье, написанной специально для «Ъ», предпринимательница пишет, что «даже в малых деревнях сегодня продумана логистика и наши фуры доставляют товары». Для многих людей в удаленных точках пункт выдачи заказов (ПВЗ) становятся настоящим центром притяжения. Таким образом, отмечает госпожа Ким, жители таких мест получают возможность получить то, что раньше было недоступно.

В то же время для предпринимателей цифровые платформы кардинально расширяют географию присутствия. «И если раньше малый бизнес с трудом мог выйти из зоны локальности, то теперь предпринимателям доступны не только федеральные рынки, но и другие страны — просто по факту своего присутствия на платформе», — считает основательница Wildberries.

О том, как платформенная экономика способствует росту экономики регионов, читайте в статье Татьяны Ким, написанной специально для «Ъ».

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