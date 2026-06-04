Крупный животноводческий комплекс построят в Хабаровском крае

Глава субъекта в своём официальном канале в национальном мессенджере MAX отметил, что сегодня молоко и молочную продукцию в крае выпускают в основном небольшие предприятия и фермеры. Им оказывается вся необходимая поддержка, однако существующих сегодня объёмов не хватает. Из-за этого потребность региона в собственном молоке закрыта лишь на 10%. В итоге продукция завозится из других регионов, что негативно сказывается на ценах.