Крупный животноводческий комплекс построят в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума договорился с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром о строительстве на территории региона крупного животноводческого комплекса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», предприятие рассчитано на шесть тысяч голов дойного стада. Запуск такого комплекса позволит втрое увеличить производство молока.
Глава субъекта в своём официальном канале в национальном мессенджере MAX отметил, что сегодня молоко и молочную продукцию в крае выпускают в основном небольшие предприятия и фермеры. Им оказывается вся необходимая поддержка, однако существующих сегодня объёмов не хватает. Из-за этого потребность региона в собственном молоке закрыта лишь на 10%. В итоге продукция завозится из других регионов, что негативно сказывается на ценах.
— Создание у нас в крае нового крупного комплекса позволит увеличить производство молока, разнообразить ассортимент, создать рабочие места. Сейчас компания «ЭкоНива» работает в 13 регионах страны, это крупнейший производитель сырого молока в России и Европе. Интерес к Хабаровскому краю со стороны таких холдингов для нас очень значим, — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
Согласно условиям соглашения, животноводческий комплекс должен быть запущен в работу уже в 2029 году. Для его размещения сегодня рассматривается несколько площадок в Бикинском и Вяземском районах Хабаровского края. Глава региона пообещал, что инвестору будет оказана необходимая поддержка на всех этапах реализации проекта.