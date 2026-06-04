«Полюс» вошел в активную фазу по освоению проекта Сухого Лога

Для отработки оптимальной технологии переработки руды используется золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) Вернинского ГОКа, расположенного по соседству. «Естественно, по нарастающей идут и горные работы — в 2025 году мы добыли на Сухом Логе почти 17 млн тонн руды (на 30% больше, чем годом ранее). Эта руда как раз и используется для отладки технологии обогащения и складируется под будущую переработку», — добавил Востоков.