«Полюс» вошел в активную фазу по освоению проекта Сухого Лога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Проект освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог вошел в активную фазу, основные работы сосредоточены на создании инфраструктуры будущего горно-обогатительного комбината (ГОК) и уточнении технологии переработки руды. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор компании Алексей Востоков.
«Проект освоения Сухого Лога вошел в активную фазу. Речь в первую очередь идет о строительстве инфраструктуры будущего ГОКа и уточнении технологии переработки руды по итогам опытно-промышленного этапа», — сказал он.
По его словам, инфраструктура включает в себя «огромный комплекс дорог, инженерных коммуникаций, вахтовый поселок, склады, другие здания и множество прочих объектов». В частности, в марте была успешно запущена подстанция «Витим», которую Востоков назвал «энергетическим сердцем» Сухого Лога. «Это очень важный рубеж — теперь строительство комбината надежно обеспечено сетевой электроэнергией», — подчеркнул генеральный директор.
Для отработки оптимальной технологии переработки руды используется золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) Вернинского ГОКа, расположенного по соседству. «Естественно, по нарастающей идут и горные работы — в 2025 году мы добыли на Сухом Логе почти 17 млн тонн руды (на 30% больше, чем годом ранее). Эта руда как раз и используется для отладки технологии обогащения и складируется под будущую переработку», — добавил Востоков.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 4 июня в 12:00 мск.