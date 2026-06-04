Эксперт Пожарская рассказала о ловушках с ценами на российских пляжах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Точки общепита на российских пляжах могут вводить туристов в заблуждение, указывая стоимость блюд не за порцию, а за 100 граммов, что выясняется во время оплаты. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Человек приходит в кафе или ресторан, видит в меню привлекательную цену, но не обращает внимания на то, что она указана, например, за 100 граммов или есть определенные условия для заказа. В результате он заказывает блюдо, рассчитывая на условные 700 рублей, а в счете получает сумму в несколько тысяч. Когда возникает конфликт, персонал ссылается на формальные условия в меню и может оказывать давление, вплоть до угроз вызвать полицию», — сказала Пожарская.
Эксперт также отметила, что в южных кафе и ресторанах могут использоваться дополнительные уловки. «Отсутствие указания граммовки, сноски со “звездочками” и мелкий шрифт с уточнениями, что цена действует только при заказе определенного объема. В противном случае посетителю фактически навязывают оплату целого продукта или увеличенной порции», — пояснила она.
Пожарская подчеркнула, что такие схемы рассчитаны на то, что человек не будет на отдыхе тратить время на конфликты. «Также следует предостеречь любителей выигрывать призы в пляжных аттракционах — игры с дротиками, шарами, кольцами или удержание равновесия часто устроены таким образом, чтобы затруднить победу и вынудить игроков доплачивать за “достижения”, — заключила собеседница агентства.