Эксперт Пожарская рассказала о ловушках с ценами на российских пляжах

«Человек приходит в кафе или ресторан, видит в меню привлекательную цену, но не обращает внимания на то, что она указана, например, за 100 граммов или есть определенные условия для заказа. В результате он заказывает блюдо, рассчитывая на условные 700 рублей, а в счете получает сумму в несколько тысяч. Когда возникает конфликт, персонал ссылается на формальные условия в меню и может оказывать давление, вплоть до угроз вызвать полицию», — сказала Пожарская.