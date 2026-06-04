В Советско-Гаванском районе в озеро выпустили больше 10 млн мальков лососевых

— Рыборазводный завод ООО «Комета», который специализируется на пастбищной аквакультуре тихоокеанских лососей, каждый год выпускает от 6 до 16 миллионов мальков лососевых, написал в своем мессенджере Макс глава района Дмитрий Чайка. — Предприятие активно развивается, увеличивая популяцию ценных пород лососевых на реке Гыджу. Сейчас реализуется масштабный инвестиционный проект, который позволит создать полный производственный цикл: от воспроизводства лососевых, их вылова до глубокой переработки рыбы.