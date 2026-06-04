Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советско-Гаванском районе в озеро выпустили больше 10 млн мальков лососевых

Через несколько лет здесь можно будет добыть 800 тонн рыбы.

Источник: Хабаровский край сегодня

На озере Тихом в Советско-Гаванском районе в естественную среду обитания выпущено более 10,6 миллионов мальков кеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Таким образом, успешно завершился очередной этап восстановления популяции тихоокеанских лососей.

Ожидается, что уже через несколько лет, в 2029—2030 годах, эта рыба, подчиняясь природным инстинктам, вернется на нерест в родной водоём. И тогда рыбопромышленники смогут выловить около 800 тонн полноценных лососей.

— Рыборазводный завод ООО «Комета», который специализируется на пастбищной аквакультуре тихоокеанских лососей, каждый год выпускает от 6 до 16 миллионов мальков лососевых, написал в своем мессенджере Макс глава района Дмитрий Чайка. — Предприятие активно развивается, увеличивая популяцию ценных пород лососевых на реке Гыджу. Сейчас реализуется масштабный инвестиционный проект, который позволит создать полный производственный цикл: от воспроизводства лососевых, их вылова до глубокой переработки рыбы.

В этом году на заводе планируют заложить 12 млн икринок кеты и 6 млн икринок горбуши.

Чтобы помочь предприятию заниматься серьезной экологической проблемой, в районном бюджете предусмотрена субсидия. Получая ее, завод может покупать основные средства и все необходимое для выращивания молоди.

Именно благодаря таким предприятиям удается сохранить популяцию лососевых в Татарском проливе.