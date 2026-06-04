В Советско-Гаванском районе в озеро выпустили больше 10 млн мальков лососевых

На озере Тихом в Советско-Гаванском районе в естественную среду обитания выпущено более 10,6 миллионов мальков кеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Таким образом, успешно завершился очередной этап восстановления популяции тихоокеанских лососей.
Ожидается, что уже через несколько лет, в 2029—2030 годах, эта рыба, подчиняясь природным инстинктам, вернется на нерест в родной водоём. И тогда рыбопромышленники смогут выловить около 800 тонн полноценных лососей.
— Рыборазводный завод ООО «Комета», который специализируется на пастбищной аквакультуре тихоокеанских лососей, каждый год выпускает от 6 до 16 миллионов мальков лососевых, написал в своем мессенджере Макс глава района Дмитрий Чайка. — Предприятие активно развивается, увеличивая популяцию ценных пород лососевых на реке Гыджу. Сейчас реализуется масштабный инвестиционный проект, который позволит создать полный производственный цикл: от воспроизводства лососевых, их вылова до глубокой переработки рыбы.
В этом году на заводе планируют заложить 12 млн икринок кеты и 6 млн икринок горбуши.
Чтобы помочь предприятию заниматься серьезной экологической проблемой, в районном бюджете предусмотрена субсидия. Получая ее, завод может покупать основные средства и все необходимое для выращивания молоди.
Именно благодаря таким предприятиям удается сохранить популяцию лососевых в Татарском проливе.