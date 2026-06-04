Делегация Хабаровского края во главе с Дмитрием Демешиным начала работу на ПМЭФ-2026

На полях ПМЭФ планируется заключение ряда стратегически важных соглашений, направленных на социально-экономическое развитие края, повышение качества жизни людей. В частности, губернатор подпишет соглашение с Агрохолдингом «Эко-Нива» о строительстве в Хабаровском крае молочного комплекса на 6 тысяч голов дойного стада, что позволит фактически утроить производство молока в регионе. С компанией «Сибирское стекло» будет подписано соглашение о создании современной инфраструктуры по сортировке и переработке стеклянных отходов, что в перспективе позволит построить стеклотарный завод и обеспечить тарой весь Дальний Восток.