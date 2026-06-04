Делегация Хабаровского края во главе с Дмитрием Демешиным начала работу на ПМЭФ-2026

Делегация правительства края под руководством губернатора Дмитрия Демешина принимает участие в работе XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Петербургский международный экономический форум сегодня — одна из важнейших площадок не просто в масштабах России, но и в мире. Участие в ПМЭФ — это возможность для нас упрочить действующие связи и обрасти новыми контактами, которые позволят воплотить крупные проекты на территории края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
На полях ПМЭФ планируется заключение ряда стратегически важных соглашений, направленных на социально-экономическое развитие края, повышение качества жизни людей. В частности, губернатор подпишет соглашение с Агрохолдингом «Эко-Нива» о строительстве в Хабаровском крае молочного комплекса на 6 тысяч голов дойного стада, что позволит фактически утроить производство молока в регионе. С компанией «Сибирское стекло» будет подписано соглашение о создании современной инфраструктуры по сортировке и переработке стеклянных отходов, что в перспективе позволит построить стеклотарный завод и обеспечить тарой весь Дальний Восток.
Как отметил Дмитрий Демешин, практика показывает, что участие Хабаровского края в ПМЭФ дает конкретный результат. В прошлом году регион заключил 14 соглашений на общую сумму 122 млрд рублей. Среди них — строительство автодороги к пункту пропуска на Большом Уссурийском, которое уже идет с опережением графика. А по итогам соглашения 2024 года с ДОМ.РФ более 580 семей получили арендное жилье в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В этом году в фокусе форума — поиск новой модели глобального развития на фоне меняющейся мировой экономики. Главная тема ПМЭФ — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Центральным событием ПМЭФ по традиции станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.
Напомним, Петербургский международный экономический форум — это ведущая международная площадка для обсуждения вопросов экономики и обмена лучшими практиками. Он проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии главы государства. Организатор — фонд «Росконгресс».