Ещё один хабаровский производитель получил статус малой технологической компании

В Хабаровском крае расширяется список малых технологических компаний (МТК). При содействии Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края (АПИРИ) статус МТК получила компания «Завод М1», выпускающая газопоршневые генераторные установки и дизель-генераторные установки полного цикла для выработки электричества. Теперь в регионе насчитывается двенадцать предприятий с таким статусом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Статус МТК могут получить российские коммерческие организации, осуществляющие деятельность по разработке и производству продукции с использованием инновационных технологий. Компании с таким статусом получают льготы, субсидии и упрощенный доступ к финансированию, что способствует быстрому росту и успешной реализации технологических проектов. Для этого компании вносят в специальный реестр МТК. Его составляет Министерство экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Компания «Завод М1» с 2018 года занимается производством уникальных газопоршневых генераторных установок и дизель-генераторных установок полного цикла. В конструкции энергоустановок используется собственное запатентованное программное обеспечение (ПО) — единственное в России, которое способно полностью заменить иностранные аналоги.
«Наши специалисты разработали уникальную “умную” систему контроля климата и безопасности внутри контейнеров с дизельными или газовыми электростанциями, работающую в суровых условиях — холод, влажность, пыль, удаленность. Специальное ПО следит за температурой, газами и жидкостями, автоматически включает обогрев, вентиляцию и аварийную сигнализацию, чтобы оборудование не замерзло, не задымилось и не сломалось», — рассказал генеральный директор ООО «Завод М1» Александр Решетнев.
Сейчас такое оборудование уже установлено и работает в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Сахалинской области, Аяно-Майском районе Хабаровского края — территориях со сложным климатом, где особенно важно поддержание температурного режима внутри контейнера энергетической установки, чтобы не допустить перебоев в работе и поломки дорогостоящего оборудования.
Для компаний Хабаровского края, имеющих статус МТК, действует ряд мер поддержки, которые заметно облегчают ведение бизнеса и развитие технологий. Такие предприятия могут получить преимущества при конкурсном отборе на получение грантов, оформлении патентов, присвоении статуса резидента Сколково, а также для них действуют сниженные ставки по кредитам и промышленной ипотеке.
Ранее ИА AmurMedi сообщало, что к федеральному проекту «Производительность труда» присоединилось ещё одно производственное предприятие. Бережливому производству обучат на предприятии по сборке и ремонту тяжелой техники «Техсервис-Хабаровск».