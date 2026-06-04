Ещё один хабаровский производитель получил статус малой технологической компании

«Статус МТК могут получить российские коммерческие организации, осуществляющие деятельность по разработке и производству продукции с использованием инновационных технологий. Компании с таким статусом получают льготы, субсидии и упрощенный доступ к финансированию, что способствует быстрому росту и успешной реализации технологических проектов. Для этого компании вносят в специальный реестр МТК. Его составляет Министерство экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.