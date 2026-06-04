Миронов предложил ввести льготную «научную ипотеку»

Предполагается, что взять такую ипотеку можно будет на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынках в городах с крупными научными и университетскими центрами. При этом такую возможность должны иметь не только молодые ученые, но и работающие в научных организациях граждане до 50 лет.