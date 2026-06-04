Миронов предложил ввести льготную «научную ипотеку»

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Программу льготной ипотеки для российских ученых нужно внедрить в РФ. Обращение с таким предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Предлагается установить федеральную программу льготной “научной ипотеки”. Программа должна формироваться по образцу действующей IT-ипотеки, показавшей свою эффективность», — говорится в документе.
Процентная ставка для научной ипотеки, по мнению Миронова, должна быть не выше 6%, первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья, срок кредитования — 30 лет.
Предполагается, что взять такую ипотеку можно будет на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынках в городах с крупными научными и университетскими центрами. При этом такую возможность должны иметь не только молодые ученые, но и работающие в научных организациях граждане до 50 лет.
«Действующая IT-ипотека, при всей ее полезности, создала перекос: программисты и разработчики получили особые возможности, тогда как ученые, которые часто имеют более высокий образовательный уровень и генерируют фундаментальные знания, остались без аналогичной поддержки. Это приводит к оттоку талантов в коммерческие структуры, что ставит под угрозу технологическое развитие нашей страны», — сказал Миронов ТАСС.