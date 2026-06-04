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ОКБ: объем просроченной задолженности снизился до 328,22 млрд рублей

Доля просрочки в портфеле установилась на уровне 0,9%, сообщил гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Общий объем просроченной задолженности по розничным кредитам по итогам первого квартала 2026 года сократится до 328,22 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«За последние полгода мы видим уверенное и последовательное снижение риск-показателей, отражающих качество новых выдач. С третьего квартала 2025 года доля просрочки в портфеле стабилизировалась на уровне 0,9%. По итогам первого квартала 2026 года общий объем просроченной задолженности (без учета дефолтов) сократился до 328,22 млрд руб.», — сказал он.

При этом глава ОКБ отметил, что те банки и кредитные организации, которые не справляются с риском невозврата долгов, уже покинули рынок. «Невозврат долгов — неотъемлемая часть кредитования, а управление этим риском — ключевая компетенция любого кредитора. Российские банки и прочие кредитные организации в целом успешно с этим справляются, а те, кто не смог адаптироваться, уже покинули рынок», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.