ОКБ: объем просроченной задолженности снизился до 328,22 млрд рублей

При этом глава ОКБ отметил, что те банки и кредитные организации, которые не справляются с риском невозврата долгов, уже покинули рынок. «Невозврат долгов — неотъемлемая часть кредитования, а управление этим риском — ключевая компетенция любого кредитора. Российские банки и прочие кредитные организации в целом успешно с этим справляются, а те, кто не смог адаптироваться, уже покинули рынок», — добавил он.