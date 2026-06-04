Переработкой стекла займутся в Хабаровском крае

Губернатор добавил, что возведение самого стекольного завода — это уже второй этап реализации инвестиционного проекта. Инициатива позволит в итоге значительно сократить объёмы захоронения стекла и трудноразлагаемого пластика на мусорных полигонах Хабаровского края. После реализации первого этапа вторсырьё будет поставлять в Новосибирск.