Переработкой стекла займутся в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ООО «Сибирское подворье» подписали соглашение, которое подразумевает создание в регионе современной инфраструктуры по переработке отходов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», церемония состоялась в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.
По информации пресс-службы регионального правительства, стороны договорились построить на территории Хабаровского края современный стекольный завод мощностью порядка 250 миллионов изделий в год. Это позволит обеспечить необходимой, а главное, доступной тарой всех производителей Дальневосточного федерального округа.
— Мы понимаем, что реализация проекта потребует больших финансовых вложений. Поэтому готовы совместно приступить к первому этапу — строительству производственного комплекса, включающего технологические линии по переработке стеклоотходов и технологические линии по переработке вторичных полимеров для производства экоподдонов, — сказал Дмитрий Демешин.
Губернатор добавил, что возведение самого стекольного завода — это уже второй этап реализации инвестиционного проекта. Инициатива позволит в итоге значительно сократить объёмы захоронения стекла и трудноразлагаемого пластика на мусорных полигонах Хабаровского края. После реализации первого этапа вторсырьё будет поставлять в Новосибирск.
— Подписанное соглашение — это шаг к экономике замкнутого цикла в регионе. Мы переводим стекло и пластик из категории отходов в категорию ресурсов. Проект в Хабаровском крае станет первым на Дальнем Востоке комплексным решением по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров, — подытожил глава региона.
Напомним, что ранее на полях ПМЭФ-2026 губернатор Дмитрий Демешин договорился с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром о строительстве на территории региона крупного животноводческого комплекса. Предприятие рассчитано на шесть тысяч голов дойного стада. Запуск такого комплекса позволит втрое увеличить производство молока.