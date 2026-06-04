В Новосибирске в седьмой раз пытаются продать недостроенный ТК «Подсолнух»

Организатором процедуры выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии, а основанием для продажи служит решение Ленинского районного суда об изъятии объекта у собственников. Стартовая цена лота установлена в размере 822 050 222 рублей. Эта сумма была снижена на 15% от цены предыдущего аукциона, который не состоялся из-за отсутствия заявок. При этом на объект, по данным Росреестра, наложено 540 запретов на совершение регистрационных действий.