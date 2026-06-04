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В Новосибирске в седьмой раз пытаются продать недостроенный ТК «Подсолнух»

Знаменитый новосибирский недострой на Ватутина снова выставили на торги.

Источник: Соцсети

Администрация Новосибирска объявила о проведении седьмого по счёту открытого аукциона по продаже одного из самых известных долгостроев города — торгово-развлекательного центра «Подсолнух» на улице Ватутина. Торги назначены на 14 июля 2026 года.

Организатором процедуры выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии, а основанием для продажи служит решение Ленинского районного суда об изъятии объекта у собственников. Стартовая цена лота установлена в размере 822 050 222 рублей. Эта сумма была снижена на 15% от цены предыдущего аукциона, который не состоялся из-за отсутствия заявок. При этом на объект, по данным Росреестра, наложено 540 запретов на совершение регистрационных действий.

Объект представляет собой бетонную конструкцию со степенью готовности 74%, которая пустует с 2013 года. Несмотря на то что здание находится под круглосуточной охраной, оно остаётся местом притяжения руферов и любителей заброшенных локаций, создавая вокруг себя антисанитарные условия. Для участия в торгах потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 200 миллионов рублей.