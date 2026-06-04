Альтернативный проезд обустроят через улицу Дальнюю после закрытия Рудневского моста

На месте старого сооружения возведут новый мост длиной 498 метров и шириной 28 метров. Он получит четыре полосы для движения автотранспорта и тротуары для пешеходов. По расчетам, пропускная способность достигнет около 4000 машин в час. В рамках проекта также реконструируют две транспортные развязки на подъездах к мосту и прилегающую улично-дорожную сеть.