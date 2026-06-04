Альтернативный проезд обустроят через улицу Дальнюю после закрытия Рудневского моста

Улица Дальняя во Владивостоке свяжет Выселковую и объездную трассу Седанка — Патрокл. В этом году здесь обустроят альтернативный проезд на время реконструкции Рудневского моста, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Торгов на проведение работ еще не было. Дорога будет в грунте, с водоотведением и грейдированием», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии.
Точные сроки проведения закупочных процедур пока не называются. Однако известно, что дорога останется грунтовой, но её разровняют и оборудуют системой водоотведения. Также при поддержке правительства Приморского края в этом году планируется заасфальтировать участок в районе «Китай-города».
Напомним, что в настоящее время власти Владивостока ищут подрядчика для реконструкции Рудневского моста. Заявки принимаются до 10 июня, а завершить строительство нового четырехполосного моста с тротуарами и развязками планируется до конца 2029 года. Начальная цена контракта составляет сейчас 11,2 млрд рублей.
На месте старого сооружения возведут новый мост длиной 498 метров и шириной 28 метров. Он получит четыре полосы для движения автотранспорта и тротуары для пешеходов. По расчетам, пропускная способность достигнет около 4000 машин в час. В рамках проекта также реконструируют две транспортные развязки на подъездах к мосту и прилегающую улично-дорожную сеть.
Реконструкция Рудневского моста во Владивостоке подорожала на 500 млн рублей.
Новая сумма появилась в постановлении, подписанном главой города.
За ходом строительства будут следить независимые эксперты. В управлении дорог администрации города уточнили, что для контроля производства работ привлекут организации строительного контроля и авторского надзора.
Строителям предстоит выполнить подготовительные работы, переустроить существующие сети связи, электроснабжения, водопровода, канализации и наружного освещения. После демонтажа старого моста начнётся возведение нового и обустройство развязок. На время строительства автомобилистам предложат альтернативные пути объезда.