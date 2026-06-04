«Полюс» внедряет ИИ, цифровых двойников и private LTE для роста эффективности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая компания «Полюс» активно работает над внедрением передовых технологий, включая системы видеоаналитики, «цифровых двойников» и частные сети LTE, с целью повышения эффективности производства и управления своими горно-обогатительными комбинатами (ГОК). Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор компании Алексей Востоков.
«Мы постоянно работаем над внедрением новых технологий в рамках общих усилий по повышению эффективности производства», — сказал он.
В частности, на золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ) компания внедряет систему видеоаналитики с применением камер и алгоритмов искусственного интеллекта. Она анализирует качество флотации — процесса отделения золота от руды — и позволяет в реальном времени корректировать параметры обогащения, повышая процент извлечения металла.
Еще одним значимым направлением является создание «цифровых двойников» производственных объектов. Такая технология уже успешно внедрена на Вернинской ЗИФ в Иркутской области. «По сути предприятие получает виртуальную копию фабрики, на которой можно тестировать режимы работы без риска для реального производства. Уровень автоматизации на отдельных участках уже превышает 90%», — отметил Востоков.
По словам генерального директора «Полюса», в компании активно развивается и промышленная связь с инфраструктурой передачи данных. На Красноярской бизнес-единице «Полюса» была введена в строй сеть private LTE. На данный момент вся территория Олимпиадинского ГОКа покрыта единым высокоскоростным контуром связи, что обеспечивает круглосуточную работу более 400 карьерных машин в едином информационном пространстве. «Это делает координацию работы автотранспорта и, в целом, управление предприятием гораздо более эффективным», — сказал Востоков, добавив, что аналогичная связь действует в Якутии, и скоро сети private LTE будут развернуты на других активах, включая месторождение Сухой Лог.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 4 июня в 12:00 мск.