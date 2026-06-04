«Полюс» внедряет ИИ, цифровых двойников и private LTE для роста эффективности

По словам генерального директора «Полюса», в компании активно развивается и промышленная связь с инфраструктурой передачи данных. На Красноярской бизнес-единице «Полюса» была введена в строй сеть private LTE. На данный момент вся территория Олимпиадинского ГОКа покрыта единым высокоскоростным контуром связи, что обеспечивает круглосуточную работу более 400 карьерных машин в едином информационном пространстве. «Это делает координацию работы автотранспорта и, в целом, управление предприятием гораздо более эффективным», — сказал Востоков, добавив, что аналогичная связь действует в Якутии, и скоро сети private LTE будут развернуты на других активах, включая месторождение Сухой Лог.