В Орловской области аграриям окажут поддержку из-за задержки сева яровых

«Конечно, сложные погодные условия отразились на сроках сева яровых культур в регионе. При этом озимые культуры при выходе из зимовки находились в хорошем состоянии. В любом случае ждем новых рекордов от орловских аграриев — а мы окажем им всю необходимую поддержку» — сказал агентству глава региона.