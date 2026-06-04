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В Орловской области аграриям окажут поддержку из-за задержки сева яровых

В 2026 году в регионе планируют собрать порядка 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сложные погодные условия оказали влияние на сроки сева яровых культур в Орловской области. Аграриям окажут необходимую поддержку, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В марте и апреле 2026 года в регионе несколько раз выпадали обильные осадки в виде дождя и снега. В конце апреля — начале мая температура ночью опускалась до минусовых значений.

«Конечно, сложные погодные условия отразились на сроках сева яровых культур в регионе. При этом озимые культуры при выходе из зимовки находились в хорошем состоянии. В любом случае ждем новых рекордов от орловских аграриев — а мы окажем им всю необходимую поддержку» — сказал агентству глава региона.

В 2026 году в Орловской области планируется собрать порядка 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.

О форуме.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.