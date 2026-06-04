В Омске водитель получил больше миллиона рублей за работу в праздники

Омский областной суд обязал местного работодателя выплатить более 1,1 миллиона рублей бывшему водителю, которому в течение двух лет не платили за работу в праздники и сверхурочные. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.
С июля 2023 по июнь 2025 года мужчина работал с почасовой оплатой. Работодатель не выдавал расчётные листки, поэтому о реальном составе зарплаты сотрудник узнал только после увольнения. Районный суд не признал нарушений, однако областной суд пришёл к иному выводу.
Суд установил, что работодатель не оплатил сверхурочные часы, выходные 23 февраля и 8 марта, а также январские праздники. Кроме того, предоставленные табели не соответствовали фактическому времени работы.
В итоге компанию обязали выплатить 691 тысячу рублей задолженности по зарплате, 389 тысяч рублей процентов за задержку, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также пересчитать отпускные и больничные выплаты. Решение кассации подтвердило вердикт суда.