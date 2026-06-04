Стал известен средний возраст госслужащих в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.
«Средний возраст госслужащих у нас в стране — 42 года. Я думаю, что это такой хороший показатель. С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь», — сказал Комиссаров.
РАНХиГС проводит набор на программу «Основы государственной гражданской службы». Она направлена на формирование и совершенствование знаний, необходимых для профессиональной служебной деятельности на государственной гражданской службе.