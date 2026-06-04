В Хабаровском крае построят стекольный завод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор компании «Сибирское стекло» Антон Мор на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве стекольного завода и комплекса по переработке стеклоотходов в Хабаровском крае. Об этом глава региона сообщил в «Максе».
«С генеральным директором компании “Сибирское стекло” Антоном Мором на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Начинаем создавать современную инфраструктуру по переработке отходов в Хабаровском крае. Это прямо отвечает задачам, которые поставил президент [Владимир Путин] в рамках проекта “Экономика замкнутого цикла” и нацпроекта “Экологическое благополучие”. Мы понимаем, что реализация проекта потребует больших финансовых вложений. Поэтому готовы совместно приступить к первому этапу — строительству производственного комплекса, включающего технологические линии по переработке стеклоотходов и технологические линии по переработке вторичных полимеров для производства экоподдонов. После этого подключимся ко второму этапу — самому строительству стекольного завода на территории нашего региона», — говорится в сообщении.
Демешин отметил, что этот проект станет первым комплексным решением по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров на Дальнем Востоке. Проектная мощность производства составит 250 млн стеклоизделий в год, что позволит обеспечить стеклотарой производителей всего Дальнего Востока.