В Хабаровском крае построят стекольный завод

«С генеральным директором компании “Сибирское стекло” Антоном Мором на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Начинаем создавать современную инфраструктуру по переработке отходов в Хабаровском крае. Это прямо отвечает задачам, которые поставил президент [Владимир Путин] в рамках проекта “Экономика замкнутого цикла” и нацпроекта “Экологическое благополучие”. Мы понимаем, что реализация проекта потребует больших финансовых вложений. Поэтому готовы совместно приступить к первому этапу — строительству производственного комплекса, включающего технологические линии по переработке стеклоотходов и технологические линии по переработке вторичных полимеров для производства экоподдонов. После этого подключимся ко второму этапу — самому строительству стекольного завода на территории нашего региона», — говорится в сообщении.