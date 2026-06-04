Предприятие по обработке и утилизации стекла и пластика построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае планируется реализовать проект по строительству стекольного завода производительностью 250 млн стеклоизделий в год, что позволит обеспечить производителей всего Дальневосточного федерального округа доступной стеклотарой. Для этого необходимо сформировать сырьевую базу и создать стабильные потоки стеклоотходов, которые используются для изготовления тарного стекла, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы понимаем, что реализация проекта потребует больших финансовых вложений. Поэтому готовы совместно приступить к первому этапу — строительству производственного комплекса, включающего технологические линии по переработке стеклоотходов и технологические линии по переработке вторичных полимеров для производства экоподдонов. После этого подключимся ко второму этапу — самому строительству стекольного завода на территории нашего региона», — обозначил Дмитрий Демешин.
В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антона Мора.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание современной инфраструктуры по переработке отходов в регионе. Основная цель проекта — снизить негативное влияние на окружающую среду, и она соответствует поставленным президентом России целям в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».
Реализация проекта позволит сократить захоронение стекла и трудноразлагаемого пластика на полигонах, а также использовать эти отходы во вторичном обороте.
ООО «Сибирское стекло» — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус Амбассадора Стандарта общественного капитала бизнеса.
По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, строительство такого объекта будет способствовать формированию устойчивых потоков качественных вторичных ресурсов на стекольный завод в Новосибирске:
«Напитки в таре, изготовленной в наших стекольных комплексах, представлены и на Дальнем Востоке. Готовы возвращать в хозяйственный оборот всю выпущенную нами упаковку — делать стекло из стекла. Мощности предприятия позволяют утилизировать 203 тыс. тонн стеклоотходов в год, апробированы алгоритмы производства стеклоизделий с использованием большой доли вторсырья — до 80%. Ввиду высокой стоимости грузоперевозок из отдаленных регионов экономически эффективнее доставлять в Новосибирск, уже подготовленный к применению стеклобой», — подчеркнул Антон Мор.
Кроме того, в периметре технологического комплекса планируют перерабатывать полимерные отходы, из которых изготовят экологичные поддоны — многооборотную палетную тару для транспортировки и хранения грузов, в том числе тарного стекла.
«Подписанное соглашение — это шаг к экономике замкнутого цикла в регионе. Мы переводим стекло и пластик из категории отходов в категорию ресурсов. Проект в Хабаровском крае станет первым на Дальнем Востоке комплексным решением по переработке стекла и трудноперерабатываемых полимеров», — подытожил Дмитрий Демешин.