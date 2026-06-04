Предприятие по обработке и утилизации стекла и пластика построят в Хабаровском крае

«Напитки в таре, изготовленной в наших стекольных комплексах, представлены и на Дальнем Востоке. Готовы возвращать в хозяйственный оборот всю выпущенную нами упаковку — делать стекло из стекла. Мощности предприятия позволяют утилизировать 203 тыс. тонн стеклоотходов в год, апробированы алгоритмы производства стеклоизделий с использованием большой доли вторсырья — до 80%. Ввиду высокой стоимости грузоперевозок из отдаленных регионов экономически эффективнее доставлять в Новосибирск, уже подготовленный к применению стеклобой», — подчеркнул Антон Мор.