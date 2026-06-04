В ГД посоветовали, куда вкладывать пенсионные накопления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Средства пенсионных накоплений следует вкладывать в инструменты, где заранее просчитаны риск, источник дохода и финансовая способность эмитента выполнять обязательства. Речь идет, в частности, о государственных облигациях и акциях крупных эмитентов, заявил ТАСС участник ПМЭФ, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) в преддверии обсуждения на ПМЭФ роли пенсионных накоплений в развитии экономики.
«Развитие пенсионных накоплений сегодня сводится к вопросу: как превратить деньги с долгим сроком размещения в источник роста экономики, сохранив интерес гражданина и дав рынку капитала реальный внутренний ресурс. Верным направлением остается дальнейшее развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС). У нее уже есть рабочая база: добровольное участие, государственное софинансирование, налоговый вычет, гарантия средств, наследование, управление через НПФ», — указал он.
По состоянию на 1 мая 2026 года в программе было 12,1 млн договоров и 938 млрд рублей привлеченных средств, что показывает наличие спроса и потенциал для дальнейшего роста, считает Гаврилов. «Правильно инвестировать такие деньги — размещать их на длинном горизонте в инструменты, где заранее просчитаны риск, источник дохода и финансовая способность эмитента выполнять обязательства. Пенсионные средства могут идти в государственные облигации, корпоративный долг сильных компаний, инфраструктурные бумаги, акции крупных эмитентов и новые размещения», — полагает он.
При этом доступ к такому капиталу должен быть заработан качеством самого эмитента: компании, которые хотят получить деньги НПФ, должны показывать финансовое положение, долговую нагрузку, структуру собственников, денежный поток, инвестпланы, рейтинг, дивидендную политику и регулярную работу с инвесторами, предлагает депутат. «Нужно расширять набор качественных инструментов для вложений НПФ, поддерживать выпуск инфраструктурных и корпоративных облигаций, создавать рабочие условия для IPO и SPO, контролировать продажи ПДС, комиссии, сроки, условия досрочного выхода и состав активов в портфелях», — пояснил он.
По мнению депутата, человек до подписания договора должен видеть срок накоплений, условия получения средств, порядок наследования, размер софинансирования, налоговый вычет, комиссии, последствия досрочного выхода и логику формирования дохода. «Чем больше качественных бумаг появляется для такого капитала, тем меньше пенсионные накопления будут замыкаться в узком наборе самых консервативных инструментов. При грамотной настройке пенсионные накопления сработают сразу в двух направлениях: поддержат личные сбережения граждан и дадут экономике рублевый капитал для промышленности, инфраструктуры, технологий и рынка ценных бумаг», — считает Гаврилов.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.