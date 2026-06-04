В ГД посоветовали, куда вкладывать пенсионные накопления

По состоянию на 1 мая 2026 года в программе было 12,1 млн договоров и 938 млрд рублей привлеченных средств, что показывает наличие спроса и потенциал для дальнейшего роста, считает Гаврилов. «Правильно инвестировать такие деньги — размещать их на длинном горизонте в инструменты, где заранее просчитаны риск, источник дохода и финансовая способность эмитента выполнять обязательства. Пенсионные средства могут идти в государственные облигации, корпоративный долг сильных компаний, инфраструктурные бумаги, акции крупных эмитентов и новые размещения», — полагает он.