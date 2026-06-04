Инновационные турбины для ТЭЦ-4 отправили в Хабаровск из Санкт-Петербурга

Российская компания «Силовые машины» отгрузила две инновационные газовые турбины ГТЭ-170.1, которые станут сердцем строящейся сейчас в Хабаровске ТЭЦ-4. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по железной дороге агрегаты преодолеют долгий путь почти в 11 тысяч километров из Санкт-Петербурга. Производитель также обеспечить шефмонтаж и шефналадку оборудования.
Согласно информации, предоставленной поставщиком, серийное производство отечественных установок организовано при поддержке федерального Минпромторга. Турбины серии ГТЭ-170 создавались как аналог по надежности и параметрам цикла с эксплуатируемыми в России ГТБМ иностранного производства и сегодня ничем им не уступают.
Напомним, что ТЭЦ-4 должна заменить устаревшую Хабаровскую ТЭЦ-1, которая находится в эксплуатации уже 70 лет. Проектная мощность новой теплоэлектроцентрали составляет 410 МВт и 1389 Гкал/ч. В качестве топлива на ТЭЦ-4 будет использоваться природный газ. Всё оборудование новой станции изготовлено российскими производителями. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на середину 2027 года.