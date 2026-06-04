Инновационные турбины для ТЭЦ-4 отправили в Хабаровск из Санкт-Петербурга

Напомним, что ТЭЦ-4 должна заменить устаревшую Хабаровскую ТЭЦ-1, которая находится в эксплуатации уже 70 лет. Проектная мощность новой теплоэлектроцентрали составляет 410 МВт и 1389 Гкал/ч. В качестве топлива на ТЭЦ-4 будет использоваться природный газ. Всё оборудование новой станции изготовлено российскими производителями. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на середину 2027 года.