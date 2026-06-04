Reuters: поставки нефти из России в Венгрию и Словакию вернулись к прежним объемам

В конце января поставки нефти по «Дружбе» были остановлены из-за повреждения участка нефтепровода. Они возобновились в конце апреля. Как уточняет агентство, с 23 апреля и до конца месяца Венгрия и Словакия получали только 55 б/с.
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